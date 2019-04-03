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Форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри – фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве

15:43 30 Читати українською
Форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри – фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве
Мойзе Кин празднует гол возле фанатов Кальяри

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча 30-го тура Серии А против Кальяри.

 
Леонардо Бонуччи 23’
Мойзе Кин 85’

На восемьдесят пятой минуте 19-летний форвард Ювентуса отметился забитым голом и отпраздновал его перед трибунами болельщиков Кальяри.

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Фанаты начали освистывать Кина и кричать расистские выкрики. Партенерам нападающего по Ювентусу пришлось забирать Кина от трибун соперника.

Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

К слову, в прошлом году о дискриминации на расистской почве на стадионе Кальяри рассказывал другой игрок Ювентуса Блез Матюиди.

Теги
Италия Мойзе Кин Мойзе Кин Кальяри - Ювентус Ювентус Ювентус Кальяри Кальяри
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