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Аллегрі – про расистські вигуки до Кіна: На стадіоні завжди є ідіоти, їм треба забороняти ходити на матчі

16:45 55 Читать на русском
Аллегрі – про расистські вигуки до Кіна: На стадіоні завжди є ідіоти, їм треба забороняти ходити на матчі
Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував інцидент з вболівальниками Кальярі та Мойзе Кіном.

 
Леонардо Бонуччі 23’
Мойзе Кін 85’

"На стадіоні завжди є ідіоти і нормальні люди. Перших потрібно ідентифікувати за допомогою камер і забороняти їм ходити на матчі.

Кальярі – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я був зосереджений на грі і нічого не зрозумів. Але і Кіну потрібно уникати подібних святкувань голів", – сказав Массіміліано Аллегрі у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, форвард Ювентуса Мойзе Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, на що фанати суперників почали ображати гравця на расистському підґрунті.

Теги
Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Мойзе Кін Мойзе Кін Кальярі - Ювентус Ювентус Ювентус
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