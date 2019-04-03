Аллегрі – про расистські вигуки до Кіна: На стадіоні завжди є ідіоти, їм треба забороняти ходити на матчі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував інцидент з вболівальниками Кальярі та Мойзе Кіном.

"На стадіоні завжди є ідіоти і нормальні люди. Перших потрібно ідентифікувати за допомогою камер і забороняти їм ходити на матчі.

Кальярі – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я був зосереджений на грі і нічого не зрозумів. Але і Кіну потрібно уникати подібних святкувань голів", – сказав Массіміліано Аллегрі у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, форвард Ювентуса Мойзе Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, на що фанати суперників почали ображати гравця на расистському підґрунті.