Алле перенес первую операцию после обнаружения опухоли яичка
Нападающий Борусии Д Себастьян Алле начал свою борьбу с онкологическим заболеванием.
Вчера 28-летнему ивуарийцу сделали первую операцию после обнаружения опухоли яичка.
Суарес может экстренно оказаться в Боруссии – дортмундцы решают шоковую ситуацию с Алле
"Привет всем! Хочу сообщить, что первый шаг сделан. Хочу поблагодарить Боруссию и команду врачей, которые идеально относились ко мне. Большая благодарность всему персоналу больницы за поддержку и доброжелательность", – написал Алле в соцсетях.
Напомним, несколько недель назад Боруссия отдала 31 млн евро за бомбардира Аякса, который должен был заменить Эрлинга Холанда. Впрочем, сейчас Алле следует отложить все футбольные вопросы на второй план и думать исключительно о своем здоровье.
Вопреки болезни и обстоятельствам: история олимпийского триумфа Веры Крепкиной