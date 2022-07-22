Вчера 28-летнему ивуарийцу сделали первую операцию после обнаружения опухоли яичка.

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"Привет всем! Хочу сообщить, что первый шаг сделан. Хочу поблагодарить Боруссию и команду врачей, которые идеально относились ко мне. Большая благодарность всему персоналу больницы за поддержку и доброжелательность", – написал Алле в соцсетях.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance #step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

Напомним, несколько недель назад Боруссия отдала 31 млн евро за бомбардира Аякса, который должен был заменить Эрлинга Холанда. Впрочем, сейчас Алле следует отложить все футбольные вопросы на второй план и думать исключительно о своем здоровье.

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