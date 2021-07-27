Путь на олимпийский пьедестал начинается не всегда непосредственно на Олимпиаде, а задолго до нее. В таком случае медаль имеет не только спортивный вес. Нашей героине Вере Крепкиной удалось из больничной койки запрыгнуть на Олимп.

В апреле 1933 года у Самуила и Марии Калашниковых на свет появилась маленькая Вера. Детство девочки прошло в Кировской области. Если сначала семья страдала от голода, то вскоре на войне погиб отец. Следовательно, матери-уборщице пришлось обеспечивать пятерых детей: маленькую Веру и четырех ее братьев.

Талант у девочки начал проявляться с детства и, как вспоминала впоследствии сама Вера Самуиловна, сколько себя помнит, она всегда бегала. О качественной обуви или одежде в то время можно было только мечтать, однако по счастливой случайности Веру заметила тренер легкоатлетической секции. Параллельно девушка поступила в железнодорожный техникум в Вологде. Затем она попала в сборную СССР, а во время соревнований в Минске познакомилась с будущим мужем Михаилом Крепкиным.

Вера Крепкина / фото из архива Веры Крепкиной

Позже муж-военный получил квартиру в Киеве и молодая семья в начале 50-х переехала в город на Днепре. Именно здесь, в 1955-м, родился сын Андрей. Вера продолжала заниматься спортом и получила возможность прогрессировать. Помощь мужа в воспитании маленького ребенка существенно способствовала Вере, которая могла больше времени посвящать спорту.

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На первую Олимпиаду девушка поехала в 20-летнем возрасте. Тогда в составе женской сборной СССР Вера финишировала четвертой. Прошло четыре года и Крепкина с партнершами снова остановилась в шаге от пьедестала. О тех соревнования спортсменка вспоминала с особыми эмоциями. Именно из-за поездки на мельбурнскую Олимпиаду 1956-го, женщина пропустила первые шаги своего сына. Перед самым выступлением Крепкина получила телеграмму от мужа о том, что Андрей наконец начал ходить. Еще через два года Крепкина выиграла чемпионат Европы в эстафете и стала второй в индивидуальном соревновании.

Накануне своей третьей Олимпиады Крепкина перепрофилировалась, однако предшествовали этому не самые приятные обстоятельства.

Фото golos.com.ua

В 1959-м у Веры диагностировали гепатит А или как тогда говорили в СССР, болезнь Боткина. О поездке в Рим на главные соревнования четырехлетия, конечно же, речь не шла. Как раз в этот момент Вера проявила незаурядный характер, постепенно восстановилась от болезни и начала совмещать бег и прыжки в длину. Именно во второй дисциплине Крепкина впоследствии достигла стремительных успехов.

На римскую Олимпиаду спортсменка все же поехала, однако в качестве запасной. Поэтому, специалисты отдавали предпочтение полячке Эльжбете Кшесиньськой и немке Гильдрун Клаус. Несмотря на это, Крепкина сделала невозможное и установила олимпийский рекорд. Прыжок 159-сантиметровой Веры на 6,37 метров принес ей золотую медаль!

После этого Крепкина попрощалась с активными выступлениями и начала заниматься тренерской деятельностью. В 2001-м Вера Самуиловна перенесла операцию на тазобедренном суставе. Через несколько лет не стало мужа и сына Андрея.

Вера Крепкина / фото pinchukfund.org

В последние годы жизни Михаил Степанович был прикован к постели. Впрочем, его жена всегда находилась рядом. Супруги, которые провели в браке 55 лет, вместе боролись с последствиями инсульта. Сейчас олимпийская чемпионка живет в Киеве и практически не выходит из дома. 88-летняя бабушка все еще очень энергичная, прекрасно помнит свои три Олимпиады, имеет четкую гражданскую позицию, однако остается практически в одиночестве.