Вчора 28-річному івуарійцю зробили першу операцію після виявлення пухлини яєчка.

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"Привіт усім! Хочу повідомити, що перший крок зроблений. Хочу подякувати Борусії та команді лікарів, які ідеально ставились до мене. Велика подяка всьому персоналу лікарні за підтримку і доброзичливість", – написав Аллє у соцмережах.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance #step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

Нагадаємо, кілька тижнів тому Борусія віддала 31 млн євро за бомбардира Аякса, який повинен був замінити Ерлінга Холанда. Втім, зараз Аллє слід відкласти усі футбольні питання на другий план і думати виключно про своє здоров'я.

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