Аллє переніс першу операцію після виявлення пухлини яєчка
Нападник Борусії Д Себастьян Аллє розпочав свою боротьбу з онкологічним захворюванням.
Вчора 28-річному івуарійцю зробили першу операцію після виявлення пухлини яєчка.
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"Привіт усім! Хочу повідомити, що перший крок зроблений. Хочу подякувати Борусії та команді лікарів, які ідеально ставились до мене. Велика подяка всьому персоналу лікарні за підтримку і доброзичливість", – написав Аллє у соцмережах.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Борусія віддала 31 млн євро за бомбардира Аякса, який повинен був замінити Ерлінга Холанда. Втім, зараз Аллє слід відкласти усі футбольні питання на другий план і думати виключно про своє здоров'я.
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