Дортмундская Боруссия вынуждена снова выходить на рынок в поисках центрфорварда.

Спасением дортмундцев может стать 35-летний Луис Суарес, сообщает Sky Germany.

Звездный форвард Боруссии Д сделал первое заявление после диагностирования раковой опухоли

Боруссию всколыхнула новость о Себастьяне Алле, у которого обнаружили рак яичка. "Шмели" отдали 31 млн евро за ивуарийца, который должен был заменить Эрлинга Холанда. Впрочем, сейчас говорить о футбольных перспективах Себастьяна сложно. Руководство Боруссии пересматривает бюджетные варианты на позицию центрфорварда, и Суарес – один из них.

Уругваец получил статус свободного агента по завершении контракта с Атлетико. В прошлом сезоне ветеран провел 45 матчей, оформив 13 голов и 3 ассиста.

"Самотужки не можу підняти виделку": цікавив Динамо, забивав Шахтарю і Карпатам, а тепер бореться із рідкісною недугою