Реал з труднощами переміг Алькояно (3:1) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Огляд матчу та гри Андрія Луніна читайте на "Футбол 24".

Лунін два з половиною роки чекав, щоб зіграти за Реал, а дебют перетворився в кошмар. Минулого січня Мадрид ганебно вилетів з Кубка Іспанії від Алькояно. Український голкіпер ще на рік залишився без ігрової практики. У Прімері та Лізі чемпіонів йому шансів не дають – довелося терпіти до Копа дель Рей.

Андрій сьогодні провів другий матч за Реал. Знову 1/16 фіналу, знову жереб подарував Алькояно. Карло Анчелотті, навчений гірким досвідом Зідана, виставив сильний склад. Перед Луніним вийшли основні центрбеки Алаба та Мілітао. Нічого не віщувало проблем для Мадрида.

Але труднощі виникли зі стартовим свистком. Вже на третій хвилині Луніну довелося витягувати м'яч з-під поперечини. Футболісти Реала чомусь не були готові до настирливості суперника. Алькояно пресингував рвано, але дуже агресивно. Мадридські зірки не могли не те що атаку провести, а просто заспокоїти гру.

У володіннях Луніна часто виникала пожежа. Українець висловлював партнерам претензії та працював у поті чола. Під час стандартів Андрій грав на виходах, а ближче до перерви дістав м'яч з нижнього кута після дальнього удару Бланко. Погана гра Начо та Марсело давала Луніну роботу.

Першого удару гостей довелося чекати 18 хвилин. Алькояно суттєво переважав Реал за моментами. Мадрид нічого не створив, але пішов на перерву з переможним рахунком – Мілітао замкнув подачу з кутового. Відверто пощастило команді Анчелотті, яка грала гірше за представника третього дивізіону.

Здалося, що на другий тайм Реал вийшов з більшою концентрацією. Моментів "вершкові" все одно не створювали, але принаймні біля власних воріт був спокій. До середини тайму. А потім Мадрид пропустив – вкотре провалився фланг Марсело.

Not too much to blame from Lunin here with the Alocyano equaliser



But history very much repeating itself in his second ever Real Madrid appearance



Not another early cup exit for Andriy & Co on the cards surely? pic.twitter.com/rjobm1WiC2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 5, 2022

Лунін присів в очікуванні удару від Сінтаса, але хавбек Алькояно примудрився закрутити в дальню "дев'ятку"! Українець лише зачепив м'яч і не врятував. Запахло смаженим. Господарі на куражі забрали м'яч і продовжували атакувати. А Реал нічого, крім гострих кутових, запропонувати не міг.

Втім, за Реал заступилася удача. Мадридці організували чи не єдину класну атаку за весь матч, але погано її завершили. На щастя, удар Іско рикошетом влетів у порожні ворота. Ще через дві хвилини Мадрид забив третій – захисники курйозно вибили м'яч, і той від Іско закотився в сітку.

Алькояно до фінального свистка провів кілька атак, давши Луніну можливість зробити ще один сейв. Українець надійною грою на лінії допоміг Реалу перемогти та вийти в 1/8 фіналу Копа дель Рей. Без спокою Андрія в першому таймі Мадрид міг зазнати катастрофи.