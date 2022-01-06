Реал Мадрид встречался с Алькояно в 1/16 финала Кубка Испании 2021/22. Андрей Лунин дебютировал в текущем сезоне. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Матч Алькояно – Реал Мадрид стартовал в 22:30 по Киеву. Андрей Лунин прогнозируемо вышел в стартовом составе "сливочных". Эта игра стала для голкипера сборной Украины первой за год – последний раз Лунин выходил за Реал в официальном матче еще 20 января 2021-го. По иронии судьбы, это тоже был поединок Кубка Испании против Алькояно. Тогда команда третьего дивизиона шокировала Реал, обыграв команду Зинедина Зидана в экстра-тайме (2:1).

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Соперники аккуратно приступили к встрече. Открыл счет Милитао, замкнув навес ударом головой.

Дальше был неприятный эпизод для Лунина. Игрок соперника пошил в дураках правый фланг мадридцев и пробил под перекладину. Украинец пытался спасать "сливочных", но мял предательски залетел в ворота, задев руку Андрея.

После пропущенного гола подопечные Анчелотти забрали инициативу и довели встречу до логического завершения, забив еще два мяча в ворота скромного соперника.