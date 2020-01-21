Лион усилился нападающим Вильярреала

Форвард сборной Камеруна Токо Экамби вернулся на Родину.

Форвард испанского Вильярреала Токо Екамби продолжит карьеру в Лионе, сообщает официальный сайт французского клуба. 27-летний футболист перешел в стан "ткачей" на правах аренды за 4 млн евро до конца сезона с опцией выкупа за 11,5 млн евро.

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Если Экамби все-таки станет полноценным игроком Лиона в будущем и французы продадут его еще кому-то – то Вильярреал получит 15% от суммы трансфера. Камерунец уже прибыл в расположение клуба и выбрал для себя 21-й игровой номер.

Напомним, Экамби начал свою профессиональную карьеру во французском клубе Париж в 2011 году. Поиграв за Сошо и Анже он в 2018 году перебрался в Вильярреал за 18 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Єкамби в 17,5 млн евро.

В текущем сезоне игрок провел за испанский клуб 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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