Хавбек Ливерпуля Тьягу Алькантара вернулся к тренировкам после победы над COVID-19.

Тьягу Алькантара на полную готовится к следующим матчам мерсисайдцев. 29-летний испанец находится в лагере Ливерпуля меньше месяца, но не стесняется кичиться своей техникой.

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На недавней тренировке камеры поймали эпизод, где Тьягу мастерски принял мяч, виртуозно обработал его и отправил партнеру, не опуская круглого на землю. За этим перфомансом наблюд ветеран "красных" Джеймс Милнер.

Напомним, Ливерпуль 18 сентября объявил о трансфере Алькантары из Баварии за около 20 млн евро, недавно у хавбека диагностировали коронавирус.

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