Сразу два футболиста Ливерпуля вернулись в состав накануне матча 5-го тура английской Премьер-лиги с Эвертоном.

Полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане излечились от коронавируса и уже приступили к тренировкам с командой. Оба игрока готовы сыграть в мерсисайдском дерби, сообщает журналист Дэвид Мэддок в своем Твиттере.

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Напомним, Тьягу заразился коронавирусом в конце сентября, а Мане – в начале октября. Сообщалось, что футболисты переносят инфекцию без осложнений и не жалуются на самочувствие.

К слову, матч Эвертон – Ливерпуль состоится 17 октября на стадионе Гудисон Парк. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Сейчас "ириски" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. "Красные" (9 пунктов) располагаются на пятой строчке.

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