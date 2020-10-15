Хавбек Ліверпуля Тьягу Алькантара повернувся до тренувань після перемоги над COVID-19.

Тьягу Алькантара на повну готується до наступних матчів мерсисайдців. 29-річний іспанець перебуває у таборі Ліверпуля менше місяця, але не соромиться хизуватись своєю технікою.

Ліверпуль зможе розраховувати на двох зірок у дербі проти Евертона – вони вже вилікувались від коронавірусу

На недавньому тренуванні камери упіймали епізод, де Тьягу майтерно прийняв м'яч, віртуозно обробив його та відправив партнеру, не опускаючи круглого на землю. За цим перфомансом спостерів ветеран "червоних" Джеймс Мілнер.

Нагадаємо, Ліверпуль 18 вересня оголосив про трансфер Алькантари з Баварії за близько 20 млн євро, нещодавно у хавбека діагностували коронавірус.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було