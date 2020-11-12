"У меня есть желание вернуться в Бразилию, но только Бог знает, когда это произойдет. Если это случится, то я хочу вернуться в Интернасьонал. Этот клуб – мой дом, я люблю эту команду.

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Я никогда не строил долгосрочных планов. Я только хочу провести много сезонов на высоком уровне. Возможно, я еще буду играть в футбол, когда мне будет 40 лет. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать успешно выступать в Европе и сборной Бразилии", – цитирует Алиссона издание Globo Esporte.

Напомним, Алиссон перешел в Ливерпуль из Ромы в июле 2018 года за 62,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "красных" девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 голов. Еще в трех матчах оставлял свои ворота на замке.

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