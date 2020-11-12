"У мене є бажання повернутися до Бразилії, але лише Бог знає, коли це станеться. Якщо це трапиться, то я хочу повернутися в Інтернасьонал. Цей клуб – мій дім, я люблю цю команду.

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Я ніколи не будував довгострокових планів. Я лише хочу провести багато сезонів на високому рівні. Можливо, я ще буду грати в футбол, коли мені буде 40 років. Але зараз я зосереджений на тому, щоб продовжувати успішно виступати в Європі і збірній Бразилії", – цитує Аліссона видання Globo Esporte.

Нагадаємо, Аліссон перейшов у Ліверпуль з Роми у липні 2018 року за 62,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "червоних" дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 8 голів. Ще у трьох матчах залишав свої ворота на замку.

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