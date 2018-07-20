Алиев: Удивляюсь, как Милевский смог удержаться и не дать по морде новому тренеру

Экс-футболист Динамо Александр Алиев прокомментировал уход Артема Милевского из Динамо-Брест.

"Вчера разговаривал с Милей. Как всегда написали, что Артем нарушил режим. Позвонил ему, чтобы все узнать из первых уст. Дело в том, что брестское Динамо возглавил молодой тренер, который приехал из Германии. Они не сошлись характерами, такое бывает. Никакого нарушение режима там и близко не было.

Милевский покинет Динамо Брест по соглашению сторон, уже есть предложения от участников квалификации ЛЕ, – агент

Тренер, который так поступил с игроком калибра Милевского, долго в команде работать не будет. Он просто не сможет работать с остальной частью коллектива. Так вести себя с таким человеком, как Артем, просто нельзя. Говорить такое в глаза нельзя.

Если откровенно, я бы после подобных пассажей, не сдержался и дал бы по морде. Однако Милевский – молодец, сдержался. Я полностью его поддерживаю.

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Он в хорошем настроении. Уверен, Миля долго без работы сидеть не будет. Вскоре его агент подыщет ему новый клуб ", - рассказал Алиев в комментарии ТК Футбол.

Напомним, Динамо-Брест и Милевский расторгли контракт по обоюдному согласию.

Отметим, агент Милевского Александр Панков в комментарии "Футбол 24" отметил, что причины прекращения сотрудничества только футбольные. По словам Панкова, Милевский не вписывается в игровые схемы нового главного тренера динамовцев.