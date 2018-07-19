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В Динамо-Брест официально подтвердили уход Милевского из клуба

20:50 66 Читати українською
В Динамо-Брест официально подтвердили уход Милевского из клуба
Милевский в составе Динамо-Брест / dynamo-brest.by

В белорусском клубе сообщили о расторжении контрактов с Милевским и Гавриловичем.

Брестское Динамо через свой официальный сайт объявило о расторжении контрактов с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

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Причины, по которым Динамо-Брест прощается с данным игроками, клуб не разглашает. Прощаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", – заявила пресс-секретарь брестского Динамо Ольга Хижинкова.


Отметим, агент Милевского Александр Панков в комментарии "Футбол 24" отметил, что причины прекращения сотрудничества только футбольные. По словам Панкова, Милевский не вписывается в игровые схемы нового главного тренера динамовцев.

Милевский покинет Динамо Брест по соглашению сторон, уже есть предложения от участников квалификации ЛЕ, – агент

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
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