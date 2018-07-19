Милевский покинет Динамо Брест по соглашению сторон, уже есть предложения от участников квалификации ЛЕ, – агент

Агент Артема Милевского Александр Панков подтвердил Футбол 24, что экс-форвард киевского Динамо и сборной Украины действительно покидает Динамо Брест.

"Действительно, уже два дня мы ведем переговоры и я могу сказать, что в ближайшие часы Артем и Динамо Брест по обоюдному согласию, согласно предварительным договоренностям, разорвут контракт. И это касается только Артема, речь идет о трех футболистах: капитане команды (Алексее Гавриловиче), Артеме, который является лучшим ассистентом чемпионата, и Павле Савицком, который, можно сказать, является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

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Какие причины? Футбольные. В команде новый главный тренер, сегодня в Беларуси открывается трансферное окно. Предварительные разговоры начались еще примерно две недели назад, о том, что главный тренер не видит в игровой схеме Артема. Поэтому мы спокойно приняли решение разорвать контракт, который действовал еще полгода. В принципе, можно было бы остаться, никто никого не выгонял, но если тренер не видит игрока в команде, то какой смысл оставаться. Лучше тогда искать другую команду, которая будет заинтересована в Милевском.

Еще две с половиной недели назад две команды уже интересовались Артемом. Сейчас он показывает очень хороший футбол. За этот год он сыграл 36 матчей, забил 10 голов, отдал 15 голевых передач. Он выиграл два Кубка для Динамо Брест. Есть интерес к нему. Сейчас мы будем это более подробно изучать.

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Конечно, хотелось бы найти команду, в которой будут такие же амбициозные планы, как у Динамо Брест. Будем рассматривать предложения, к каждому мы относимся с уважением, детально изучим и будем принимать решение.

Те два клуба, которые уже заинтересовались Милевским, представляют европейские чемпионаты. Эти команды играют в квалификации Лиги Европы.

Может ли он остаться в Беларуси или вернуться в Украину? В Беларуси он может остаться, если поступит какое-то интересное предложение. В принципе, можно обсуждать, у Артема все получается в Беларуси. Что касается Украины, то об этом трудно говорить, ведь мы прекрасно знаем, что у Милевского единственная команда, в которой он может играть в Украине, это Динамо Киев. Поэтому какие-то другие варианты из Украины на данном этапе никто рассматривать не будет", – отметил Панков.