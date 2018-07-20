Алієв: Дивуюсь, як Мілевський зміг стриматись і не дати по морді новому тренеру

Екс-футболіст Динамо Олександр Алієв прокоментував відхід Артема Мілевського з Динамо-Брест.

"Вчора розмовляв з Мілею. Як завжди написали, що Артем порушив режим. Подзвонив йому, щоб все дізнатися з перших вуст. Справа в тому, що брестське Динамо очолив молодий тренер, який приїхав з Німеччини. Вони не зійшлися характерами, таке буває. Ніякого порушення режиму там і близько не було.

Мілевський покине Динамо Брест за згодою сторін, вже має пропозиції від учасників кваліфікації ЛЄ, – агент

Можу сказати одне. Тренер, який так вчинив з гравцем калібру Мілевського, довго в команді працювати не буде. Він просто не зможе працювати з іншою частиною колективу. Так поводитися з такою людиною, як Артем, просто не можна. Говорити таке в очі не можна.

Якщо відверто, я б після подібних пасажів, не стримався і дав би по морді. Проте Мілевський – молодець, стримався. Я повністю його підтримую.

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Він у гарному настрої. Впевнений, Міля довго без роботи сидіти не буде. Невдовзі його агент підшукає йому новий клуб", – розповів Алієв в коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо-Брест та Мілевський розірвали контракт за обопільною згодою.

Відзначимо, агент Мілевського Олександр Панков у коментарі "Футбол 24" зазначив, що причини припинення співпраці лише футбольні. За словами Панкова, Мілевський не вписується в ігрові схеми нового головного тренера динамівців.