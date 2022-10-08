Александр Алиев и Роман Зозуля не смогли обойти вниманием ляп комментатора в матче 6-го тура УПЛ между Колосом и Ингульцем.

Во вчерашнем поединке между Колосом и Ингульцем в кадр попал Александр Алиева, которого комментатор спутал с Романом Зозулей.

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Под одним из постов экс-форварда сборной Украины Алиев спросил: "Рома, как вам вчера было на стадионе Колос?" подтрунивая над провалом комментатора. Зозуля поддержал троллинг, ответив: "та решил заскочить на игру".

Отметим, что Алиев присоединился к рядам территориальной обороны в начале войны с россиянами. Зозуля же за границей организовывал разнообразные сборы в помощь ВСУ.

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