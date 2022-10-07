Ингулец и Колос в рамках матча 6-го тура УПЛ голов не забивали. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Матч в Ковалевке между Колосом и Ингульцом не обещал болельщикам феерии. Они её и не получили. В первом тайме команды провели всего по одному удару – Смоляков слабенько пробил в руки Волынцу с линии штрафной, а Безбородько головой замкнул подачу от Зозули на дальнюю штангу. Кучер выручил гостей.

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Это был единственный опасный момент до перерыва. Да и после него зрители не увидели ничего острее удара головой в исполнении Ситало – точно в руки Волынцу. Матч проходил в низком темпе, с кучей единоборств, фолов и выносов куда попало.

Наиболее интересным футболистом в матче был Александр Алиев, который стоял на трибунах и которого забавно потроллил комментатор. Ну или он просто "поплыл" от "безумной" игры в Ковалёвке:

Колос, как и положено недавнему лидеру УПЛ, был активнее. Хозяева держали мяч около 60% времени и провели 6 ударов, но ни один из них вспомнить не удастся. Голкиперы большую часть встречи скучали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Колос набрал 11 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. Ингулец до сих пор остаётся без побед, с тремя зачётными баллами держась на четырнадцатой строчке.

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