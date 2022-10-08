Олександр Алієв та Роман Зозуля не змогли оминути увагою ляп коментатора у матчі 6-го туру УПЛ між Колосом та Інгульцем.

У вчорашньому поєдинку між Колосом та Інгульцем в кадр потрапив Олександр Алієва, якого коментатор сплутав з Романом Зозулею.

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Під одним з постів екс-форварда збірної України Алієв запитав: "Ромо, як вам вчора було на стадіоні Колос?" кепкуючи з провалу коментатора. Зозуля підтримав тролінг, відповівши: "та вирішив заскочити на гру".

Зазначимо, що Алієв приєднався до лав територіальної оборони на початку війни з росіянами. Зозуля ж за кордоном організовував різноманітні збори на допомогу ЗСУ.

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