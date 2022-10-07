Поединок 6-го тура УПЛ между Колосом и Ингульцем запомнился забавным ляпом комментатора.

Алиев, Зозуля и Коноплянка в составе Днепра / Фото из открытых источников

В конце игры Колос – Ингулец в кадр попал Александр Алиев, который посетил поединок в Ковалёвке.

Воспитанник Динамо роскошно дебютировал в Индии – дубль спустя 10 минут после выхода на замену

Впрочем, комментатор Владислав Шалота вместо экс-хавбека увидел Романа Зозулю, чем повеселил телезрителей.

Добавим, что Алиев присоединился к территориальной обороне в начале войны с россиянами. Зозуля же за границей организовывал разнообразные сборы в помощь ВСУ.

Колос расписал ничью с Ингульцом, поднявшись на третье место – петровцы остаются без побед в УПЛ