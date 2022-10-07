Роман Зозуля "посетил" матч Колоса с Ингульцем – видео эпичного конфуза
7 октября 23:40 - Читати українською
Поединок 6-го тура УПЛ между Колосом и Ингульцем запомнился забавным ляпом комментатора.
В конце игры Колос – Ингулец в кадр попал Александр Алиев, который посетил поединок в Ковалёвке.
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Впрочем, комментатор Владислав Шалота вместо экс-хавбека увидел Романа Зозулю, чем повеселил телезрителей.
Добавим, что Алиев присоединился к территориальной обороне в начале войны с россиянами. Зозуля же за границей организовывал разнообразные сборы в помощь ВСУ.
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