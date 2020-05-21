Хавбек Александрии больше не интересует Сампдорию – остался один вариант, где есть сразу две серьезные проблемы

Круг претендентов на лидера Александрии Кирилла Ковальца постепенно сужается.

Сампдория отказалась от идеи подписать 26-летнего атакующего хавбека, информирует ТаТоТаке.

Александрия отреагировала на интерес клубов Серии А к своему лидеру

Интерес к Ковальцу сохраняет только Фиорентина, но и здесь есть несколько нюансов. У "фиалок» не осталось места для легионера не из Евросоюза, поэтому паспорт Кирилла может стать проблемой. Кроме того, флорентийцы имеют более звездную альтернативу – Раджа Наингголан из Кальяри. Приоритетом для Фиорентины остается подписание бельгийца.

Напомним, Кирилл Ковалец с 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах является лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ.

"Это лучший кандидат на продажу": Ярмоленко может стать жертвой экономии Вест Хэма, который оказался на грани краха