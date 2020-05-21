toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Хавбек Александрии больше не интересует Сампдорию – остался один вариант, где есть сразу две серьезные проблемы

17:38 58 Читати українською
Хавбек Александрии больше не интересует Сампдорию – остался один вариант, где есть сразу две серьезные проблемы
Кирилл Ковалец / Сайт Александрии

Круг претендентов на лидера Александрии Кирилла Ковальца постепенно сужается.

Сампдория отказалась от идеи подписать 26-летнего атакующего хавбека, информирует ТаТоТаке.

Александрия отреагировала на интерес клубов Серии А к своему лидеру

Интерес к Ковальцу сохраняет только Фиорентина, но и здесь есть несколько нюансов. У "фиалок» не осталось места для легионера не из Евросоюза, поэтому паспорт Кирилла может стать проблемой. Кроме того, флорентийцы имеют более звездную альтернативу – Раджа Наингголан из Кальяри. Приоритетом для Фиорентины остается подписание бельгийца.

Напомним, Кирилл Ковалец с 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах является лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ.

"Это лучший кандидат на продажу": Ярмоленко может стать жертвой экономии Вест Хэма, который оказался на грани краха

blog_ava
"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки Динамо
12:00
303
Теги
Италия Трансферы ТаТоТаке Фиорентина Фиорентина Сампдория Сампдория Александрия Александрия Раджа Наингголан Раджа Наингголан Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
29
мин
Динамо Киев
14:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук