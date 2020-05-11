Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%

Международный центр спортивных исследований (CIES) презентовал интересную статистику "сухих" матчей.

Football Observatory проанализировала процент безголевых матчей каждой команды 150 топ-дивизионов мира в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019-го. Согласно этой статистики сформировались своеобразные рейтинги самых "сухих" коллективов.

УПЛ – самый грубый европейский чемпионат, Львов в топ-10 мирового рейтинга

В УПЛ наименее зрелищная команда – Александрия. 13,6% матчей с участием коллектива Владимира Шарана не дарят голов. То есть почти каждая седьмая игра Александрии заканчивается со счетом 0:0. Ничего удивительного – все знают, что "горожане" в предыдущие годы достигли успехов благодаря организованной обороне. На втором месте Карпаты – 11,8% "сухих" матчей. Главную тройку дополнила Десна – 10,6%.

Гранды нашего футбола редко отпускают болельщиков со своих поединков без голов. Это логично – более высокие за классом команды пытаются раскрыть игру в обе стороны. Интересно, что у Динамо и Шахтера идентичные показатели – лишь 5,3% матчей с их участием заканчивается нулями.

УПЛ входит в топ-10 европейских чемпионатов с наибольшим процентом "сухих" встреч (10,3%). Возглавляют этот рейтинг балканские лиги. На первом месте – Черногория (13%).

Наименьший шанс увидеть "сухой" матч в Северной Ирландии – лишь каждая 3-4 игра из ста. Нидерланды подтвердили статус зрелищного чемпионата, заняв второе место с конца (4%) в компании второсортных первенств.

В элитной пятерке статистика также подтверждает эмпирическое впечатление. Во Франции чаще всего "катают нули", в Германии – реже всего. Разница в полтора процента достаточно существенная.

В топ-чемпионатах титул самой "сухой" команды поделили Анже и Вильярреал – по 12% безголевых матчей. В целом мощных команд на этом полюсе рейтинга, конечно, нет. Можно выделить Атлетик, Бордо и Болонью, но гранды так часто не уходят с поля при счете 0:0.

Безгольови поединки реже всего случаются с участием Барселоны и Кальяри. У нас 96,9% гарантии, что в игре каталонцев и сардинцев будут забитые мячи. С Барсой все понятно, как и с Баварией, Ювентусом и Тоттенхэмом, которые дополняют топ-5. А вот Кальяри, Вердер и Ренн достойны внимания благодаря своей открытой игре.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ