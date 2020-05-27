Маркевич выбрал между Зарей и Динамо в борьбе за второе место УПЛ

Легендарный Мирон Маркевич сделал прогноз относительно борьбы за серебряные медали чемпионата Украины.

"Жду возобновления сезона как и все болельщики. Интересно, как команды пережили такую паузу. Хочется, чтобы все соревнования завершились в полном объеме. Так будет правильно. Пусть это будет без зрителей, но пока это меры безопасности. Нужно немного потерпеть.

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Трудно прогнозировать, кто займет второе место. Если Динамо прибавит, то, наверное, оно главный фаворит этой гонки. Не в обиду Заре, но у киевлян больше шансов. Нельзя терять рейтинг на европейской арене, ведь так скоро в основную сетку Лиги чемпионов будем пробиваться только через плей-офф. Нужно стараться как минимум пробиваться в группу ЛЧ, а из группы Лиги Европы – выходить", – подчеркнул Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, чемпионат Украины приостановили около двух месяцев назад из-за вспышки коронавируса. После 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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