Товариський матч

Олександрія – Вісла Плоцьк – 0:2

Голи: Секульський, 24, Коцила, 44

Ворскла націлилась на захисника з Європи – "специфічний" легіонер намагається зарекомендувати себе у таборі полтавців

У понеділок, 29 січня, у планах Олександрії було проведення двох спарингів. Ранковим суперником команди Руслана Ротаня виступила плоцька Вісла, яка пішла на зимову паузу на 7-й сходинці другого дивізіону чемпіонату Польщі.

Попри нижчий статус, Віслі вдалось вийти переможцем з цього двобою, відвантаживши у ворота "містян" два сухих голи ще до перерви. Перший м'яч Олександрія "привезла" собі сама: голкіпер під тиском суперника віддав неточний пас, Швох встиг першим на м'яч і у падінні віддав його на партнера, який вивів Сукльуського сам на сам.

На останній хвилині тайму Коцила отримав закидання зі своєї половини поля на правий фланг, на крейсерській швидкості промчав до воріт і з гострого кута під тиском захисників подвоїв перевагу поляків. На 62-й хвилині Ротань замінив майже всіх польових гравців, але забити бодай гол престижу свіжі виконавці так і не змогли.

Ця поразка стала першою для Олександрії на зборах – раніше вона взяла гору над болгарським Левскі (2:1) і розійшлась миром з узбецьким Пахтакором (1:1).

Вже о 16:30 "містяни" проведуть ще один поєдинок проти косовського Дукаджині – цей матч завершить першу частину зимових зборів олександрійців.

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