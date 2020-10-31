Десна в случае выездной победы над Александрией подошла бы к Шахтеру на минимальное расстояние в таблице, однако соперник был серьёзным – подопечные Владимира Шарана в родных стенах выиграли четыре матча, забив в каждом по четыре гола. Город ещё и встретил черниговцев дождём, который добавил нервов футболистам. Словом, футбол обещал быть веселым.

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Уже на 3-й минуте северяне могли открыть счёт в результате вбегания Арвеладзе на правый край штрафной и прострела на Тотовицкого, но Андрей метров с пяти попал в штангу. После этого команды разменялись рядом стандартов и контратак. Казалось, всё будет весело, однако после активной 10-минутки команды скатились к позиционной борьбе без моментов. Середина первого тайма запомнилась только тремя жёлтыми для футболистов Десны и двумя дальними ударами – выстрел Калитвинцева со штрафного спокойно взял Панькив, а попытка Тотовицкого была неточной.

Всё шло к нулям на табло в первом тайме, однако на 38-й минуте Вантух снёс Коноплю в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Тотовицкий уверенно его реализовал – 0:1! Ещё через три минуты Андрей мог оформить дубль, пробив головой в дальний угол после подачи Мостового, но мяч пролетел рядом со штангой. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Десны.

После перерыва Владимир Шаран бросил в бой Третьякова и Банаду – и последний уже на 48-й минуте должен был забивать головой, однако Евгению немного не хватило точности. Казалось, что сейчас александрийцы прижмут северян, однако в последующие 10 минут они ничего не создали. На 58-й Десна могла ещё и второй гол провести, когда 20-летний Шевцов замыкал подачу Калитвинцева во вратарскую – мяч прошёл пробил параллельно воротам. Александрия получила шанс наказать за расточительность на 62-й, однако Банада после прорыва Ковальца на дриблинге не смог замкнуть его прострел, а рикошет от Гитченко прошел мимо дальнего угла. Через минуту из-за пределов штрафной по центру пробил Третьяков – точно в руки Пасту.

После этого произошла серия замен. Владимир Шаран выпустил на поле Безбородько, а Александр Рябоконь парировал выходом Домбровского и Картушова. Не успели футболисты разбегаться, как Александрия сравняла счёт: Ковалец на 72-й минуте переигрывал Огирю и Домбровского, вошёл на левый край штрафной и прострелил в центр, а Банада замкнул ударом в практически пустые ворота – 1:1. Десна на 75-й ответила мощным дальним выстрелом Калитвинцева, но Панькив парировал. Александрия же не останавливалась, забив на 82-й минуте: Бондаренко проявил чудеса координации и сбросил прострел Третьякова с левого фланга на Ситало, а тот не менее круто развернулся и пробил в противоход Пасту метров с шести – 2:1!

Впрочем, уже через две минуты Будковский, который недавно вышел на замену, сравнял счёт, замкнув мягкий навес от Тотовицкого – 2:2! Александр Рябоконь сделал попытку выиграть матч, бросив в бой Хлёбаса, однако на 89-й минуте северяне остались в меньшинстве после фола Имерекова. После этого уже Александрия пошла вперёд, однако за пять компенсированных минут забить ещё один гол так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Десна набрала 13 очков, оставшись на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. Александрия, имея в активе 10 зачётных баллов, поднялась на восьмую строчку.

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