Президент Александрии станет мэром одноименного города – данные экзит-пола
Похоже, Сергей Кузьменко будет сочетать пост президента футбольного клуба и мэра города.
Сергей Кузьменко набрал 55,5% на выборах мерах Александрии и получит новую должность уже после первого тура голосования, сообщает cbn.com.ua. Кандидат, по данным экзит-пола, уверенно обогнал своего ближайшего преследователя Степана Цапюка (37,1%).
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Стоит отметить, что Кузьменко является президентом ФК Александрия.
Напомним, Александрия с сезона 2015/16 выступает в элите украинского чемпионата. В розыгрыше УПЛ 2018/19 команда Сергея Кузьменко сумела завовевать бронзовые медали турнира.
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