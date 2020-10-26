Похоже, Сергей Кузьменко будет сочетать пост президента футбольного клуба и мэра города.

Сергей Кузьменко набрал 55,5% на выборах мерах Александрии и получит новую должность уже после первого тура голосования, сообщает cbn.com.ua. Кандидат, по данным экзит-пола, уверенно обогнал своего ближайшего преследователя Степана Цапюка (37,1%).

Шаран: Не понимаю, зачем Динамо нужны симпатии от такого арбитра

Стоит отметить, что Кузьменко является президентом ФК Александрия.

Напомним, Александрия с сезона 2015/16 выступает в элите украинского чемпионата. В розыгрыше УПЛ 2018/19 команда Сергея Кузьменко сумела завовевать бронзовые медали турнира.

Динамо – Александрия: проблеск команды мечты дарит Луческу лидерство, достойный Гармаш под крылом настоящего капитана