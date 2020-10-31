Десна в разі виїзної перемоги над Олександрією наблизилась би до Шахтаря на мінімальну відстань у таблиці, однак суперник був серйозним – підопічні Володимира Шарана у рідних стінах виграли чотири матчі, забивши в кожному по чотири голи. Містечко ще й зустріло чернігівців дощем, який додав нервів футболістам. Словом, футбол мав бути веселим.

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Вже на 3-й хвилині сіверяни могли відкрити рахунок внаслідок вривання Арвеладзе на правий край штрафного та прострілу на Тотовицького, але Андрій метрів з п'яти поцілив у стійку. Після цього команди розмінялися низкою стандартів та контратак. Здавалося, все буде весело, однак після активної 10-хвилинки команди скотилися до позиційної боротьби без моментів. Середина першого тайму запам'яталася тільки трьома жовтими для футболістів Десни та двома дальніми ударами – постріл Калітвінцева зі штрафного спокійно взяв Паньків, а спроба Тотовицького була неточною.

Все йшло до нулів на табло у першому таймі, однак на 38-й хвилині Вантух зніс Коноплю у власному карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, а Тотовицький впевнено його реалізував – 0:1! Ще за три хвилини Андрій міг оформити дубль, пробивши головою в дальній кут після подачі Мостового, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Десни.

По перерві Володимир Шаран кинув у бій Третьякова та Банаду – і останній вже на 48-й хвилині мав забивати головою, однак Євгену забракло точності. Здавалось, що зараз олександрійці притиснуть сіверян, однак в наступні 10 хвилин вони нічого не створили. На 58-й Десна могла ще й другий гол провести, коли 20-річний Шевцов замикав подачу Калітвінцева у воротарський майданчик – м'яч пройшов пробив паралельно воротам. Олександрія отримала шанс покарати за марнотратство на 62-й, однак Банада після прориву Ковальця на дриблінгу не зміг замкнути його простріл, а рикошет від Гітченко пройшов повз дальній кут. Ще за хвилину з-за меж штрафного по центру пробив Третьяков – точно в руки Пасту.

Після цього сталася серія замін. Володимир Шаран випустив на поле Безбородька, а Олександр Рябоконь парирував виходом Домбровського та Картушова. Не встигли футболісти розбігатись, як Олександрія зрівняла рахунок: Ковалець на 72-й хвилині перегравав Огірю та Домбровського, увійшов на лівий край штрафного та прострілив у центр, а Банада замкнув ударом в практично порожні ворота – 1:1. Десна на 75-й відповіла потужним дальнім пострілом Калітвінцева, але Паньків парирував. Олександрія ж не зупинялася, забивши на 82-й хвилині: Бондаренко проявив дива координації й скинув простріл Третьякова з лівого флангу на Сітала, а той не менш круто розвернувся й пробив у протихід Пасту метрів з шести – 2:1!

Втім, вже за дві хвилини Будківський, який нещодавно вийшов на заміну, зрівняв рахунок, замкнувши м'який навіс від Тотовицького – 2:2! Олександр Рябоконь зробив спробу виграти матч, кинувши у бій Хльобаса, однак на 89-й хвилині сіверяни залишились в меншості після фолу Імерекова. Після цього вже Олександрія пішла вперед, однак за п'ять компенсованих хвилин забити ще один гол так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Десна набрала 13 очок, залишившись на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія, маючи в активі 10 залікових балів, піднялася на восьму сходинку.

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