Александрия и Верес подошли к очному противостоянию разъяренными поражениями в последнем матче: первые уступили Динамо, а вторые проиграли Шахтеру. Расстояние между ними было всего 3 очка, поэтому ровенчане в случае успеха могли сравняться с командой Юрия Гуры.

"Чувствую себя украинцем": Траоре удивил откровенным признанием

Уже на 2-й минуте Авагимян оказался на газоне Вереса после контакта с Вовченко, но арбитр проигнорировал призывы хозяев поставить пенальти. Вскоре Дрышлюк нанес удар по воротам гостей, Когут в прыжке потянул мяч, тот ударился в перекладину и вылетел в поле. Геннадий Пасич в ответ целился в правый угол – мяч прошел рядом со штангой.

На 18-й минуте Авагимян снова оказался на газоне возле штрафного Вереса и арбитр назначил стандарт. Когут тщательно выстраивал стенку, которая, однако, не спасла – Мирошниченко мастерски перекинул мяч через нее и открыл счет в матче.

Верес исправно выдерживал давление Алессандрии, которая не собиралась останавливаться и надеялся на контратаки. Одна из них на 33-й минуте увенчалась успехом. Лебеденко отобрал мяч у соперника на левом фланге, прострелил в штрафную, Дахновский не попал по мячу и сфера олетела к Шестакову. Тот с лета замкнул мимо Гороха. Не смог продолжить игру Ковалец, который после нескольких столкновений попросил замену. На последних минутах первого тайма Волошин расстреливал Когута, кипер отразил перед собой и Гагун разрядил ситуацию, выбив подальше.

После перерыва обе команды продолжили создавать моменты у ворот друг друга, но забить не удавалось. Пока в конце матча не прошла диагональ с правого фланга, которую точно замкнул Цуриков. Уже в добавленное время Верес отыгрался: атака с правого фланга завершилась прострелом Шарая на Гайдучика. Удар Николая кипер отразил, но на добивание уже не успел. Однако и это был еще не конец. На седьмой добавленной Костышин грудью остановил мяч после скидки головой от Бабогло в район одиннадцатиметровой отметки и с разворота прошил Когута.

Победа принесла Александрии четвертую строчку и 23 очка, Верес с 17 пунктами шестой.

СК Днепр-1 второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть Ворсклу – курьезный гол и безумная концовка