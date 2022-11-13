"Перед одним из матчей Йовичевич сказал на пресс-конференции: "Я, Тейлор, Траоре и Джурасек – все украинцы". Так и есть. Мы понимаем, что происходит в стране.

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Не могу сказать, что чувствую все то же, что и украинцы. Но я могу поставить себя на их место и понять их чувства. Прекрасно понимаю, что имел в виду тренер, когда это говорил. И тоже могу сказать, что чувствую себя украинцем.

Буркина – бывшая французская колония, потому я знаю французский. Английский изучил в Амстердаме за 6 месяцев. В Instagram пост со словами "Дуже дякую" писал сам. Мне непросто, но я учусь. Знаю несколько слов – "дякую" одно из них", – сказал Траоре в интервью Tribuna.

Напомним, Лассина присоединился к Шахтеру в июле 2021 года из Аякса за 10 млн евро. Его соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне игрок провел за дончан 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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