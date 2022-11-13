Команда Александра Кучера владела роскошной серией перед отчетным туром. "Спортклубовцы" возглавляли турнирную таблицу УПЛ с абсолютно феноменальными показателями, потеряв очки только однажды. После ничьей с Ингульцем в 8-м туре (2:2) СК Днепр-1 выиграл 4 матча подряд. По поводу фаворита встречи особых иллюзий не возникало. Тем более Ворскла накануне уступила Кривбассу. Да и вообще в текущем сезоне подопечные Скрипника не хватают звезд с неба, выполняя роль середняка чемпионата.

У хозяев на первых минутах был опасный прострел от Кравца, на который не откликнулся ни один из партнеров. Довбик едва не создал шедевр. Форвард сборной Украины мог отличиться ударом пяткой – защитник вынес мяч с линии ворот.

На 20-й минуте Артем упустил еще один роскошный момент. После передачи с фланга лучший снайпер УПЛ в упор расстреливал Ризныка, но голкипер Ворсклы парировал сферу. И все же гости заслуженно вышли вперед после нескольких упущенных моментов. Довбик пробил с угла штрафной, а Пихольнок занес мяч в сетку на дальней стойке.

Тот же Довбик, приняв элегантный черпачок от партнера, протаранил Зайкова и с линии вратарской пробил в перекладину. Ризнык перед перерывом был вынужден еще несколько раз демонстрировать свое мастерство. В частности, Дмитрий выручил после коварного рикошета в эпизоде ​​с прострелом Амаша. В первом тайме Ворскла даже больше контролировала сферу (52% – 48%), однако подопечные Кучера острее атаковали.

После перерыва картина существенно не изменилась. Полтавчане пытались контролировать сферу, однако Ризныку пришлось снова спасать. Сначала Дмитрий отреагировал на удар Назаренко, а Танчик промахнулся на добивании. Ворскла организовала что-то более или менее опасное лишь на 60-й, когда Олейник не попал в дальний угол.

Команда Скрипника достаточно неожиданно сравняла счет благодаря стандарту. Сразу несколько позиционных ошибок и неубедительная игра кипера привели к голу Кравца, которого оставили перед воротами. Довбик что-то эмоционально объяснял Валефу, застившему на линии вместо того, чтобы выйти на перехват.

После пропущенного мяча днепряне долго не могли прийти в себя. Более того, на 83-й Валеф парировал удар Степанюка с острого угла. Тот же Степанюк затянул с ударом и позволил себя обокрасть уже в штрафной номинальных гостей. А на последней минуте основного времени бразильский кипер примерил костюм супергероя и спас СК Днепр-1. Полтавчане провели блестящую атаку, которой только не хватило точности. Олейник пяткой отправил в прорыв Пердуту, а тот покотил под удар партнеру с линии штрафной – Валеф отразил сферу в левом от себя углу. Пихаленок на четвертой компенсированной минуте попал в штангу. Безумная концовка!

В итоге СК Днепр-1 набирает 32 очка и остается на вершине. Ворскла продолжает занимать 9 строчку (15 баллов).