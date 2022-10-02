Поединок начался в лучших традициях украинского футбола: много борьбы и почти полное отсутствие моментов. На старте матча запомнилась порванная футболка Джеймса в борьбе с кем-то из игроков Александрии. Единственный по-настоящему острый момент возник на 40 минуте: Брагару сместился с левого фланга и пробил в дальний угол немного неточно.

В начале второго тайма одесситы остались в меньшинстве: Непогодов вышел из штрафного на перехват мяча и сыграл рукой. Александрия не смогла реализовать штрафной с близкого расстояния – Рыбалка пробил в стенку. Сразу у ворот одесситов возник еще один момент – после подачи углового Паст отбил мяч, тот упал на перекладину. Суета в штрафной так ничем не завершилась, кроме травмы Паста – голкипер сменил удаленного Непогодова и сыграл не более 5 минут. Пришлось вынужденно выпускать третьего голкипера, Данилу Варакуту.

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На 67-й минуте Черноморец претендовал на пенальти, но арбитр не повел себя на симуляцию Путри, наградив игрока желтой карточкой. А через 4 минуты Александрия открыла счет во встрече: Викентий Волошин прострелил на дальнюю штангу, Джеймс задержался и оставил Мирошниченко в игре. Денис без проблем расстрелял голкипера с нескольких метров.

На 79 минуте Черноморец внезапно отыгрался. Брагару первым успел на отскок от Рыбалки и с линии штрафной пробил с лета – голкипер чуть не дотянулся. Александрия ответила острым моментом Цурикова – спас Варакута. Но гости вырвали победу: Викентий Волошин прострелил, а Ковалец удачно подставил ногу. Уже второй ассист воспитанника Динамо в этом матче.

Таким образом, Александрия набрала 10 очков и поднялась на 4 место, а Черноморец с 2 пунктами остался предпоследним.

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