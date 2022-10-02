Поєдинок розпочався у найкращих традиціях українського футболу: багато боротьби та майже повна відсутність моментів. На старті матчу запам'яталась порвана футболка Джеймса у боротьбі з кимось з гравців Олександрії. Єдиний по-справжньому гострий момент виник на 40 хвилині: Брагару змістився з лівого флангу та пробив у дальній кут – трохи неточно.

На початку другого тайму одесити залишились у меншості: Непогодов вийшов зі штрафного на перехоплення м'яча та зіграв рукою. Олександрія не змогла реалізувати штрафний з близької відстані – Рибалка пробив у стінку. Одразу біля воріт одеситів виник ще один момент – після подачі кутового Паст відбив м'яч, той впав на поперечку. Метушня в штрафному так нічим не завершилась, окрім травми Паста – голкіпер змінив вилученого Непогодова та зіграв не більше 5 хвилин. Довелось вимушено випускати третього голкіпера, Данила Варакуту.

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На 67-й хвилині Чорноморець претендував на пенальті, але арбітр не повівся на симуляцію Путрі, нагородивши гравця жовтою карткою. А через 4 хвилини Олександрія відкрила рахунок у зустрічі: Вікентій Волошин прострілив на дальню стійку, Джеймс затримався та залишив Мірошніченка в грі. Денис без проблем розстріляв голкіпера з кількох метрів.

На 79 хвилині Чорноморець раптово відігрався. Брагару першим встиг на відскок від Рибалки та з лінії штрафного пробив з лету – голкіпер трохи не дотягнувся. Олександрія відповіла гострим моментом Цурікова – врятував Варакута. Але гості таки вирвали перемогу: Вікентій Волошин прострілив, а Ковалець вдало підставив ногу. Вже другий асист вихованця Динамо у цьому матчі.

Таким чином, Олександрія набрала 10 очок та піднялась на 4 місце, а Чорноморець з 2 пунктами залишився передостаннім.

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