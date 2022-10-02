Динамо не без проблем розібралося з Минаєм у 5 турі УПЛ (1:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кияни жахливо розпочали сезон, зазнавши двох поразок у трьох матчах. Ба більше, "біло-сині" поступилися прямим конкурентам у боротьбі за медалі – СК Дніпро-1 та Зорі. Відтак, перед матчем з Минаєм команда Луческу посідала 13 сходинку, поступаючись тим же закарпатцям одним пунктом. Утім, навіть попри відверто провальні результати у попередніх поєдинках, саме Динамо вважалося очевидним фаворитом звітного матчу. Минай раніше програв усі 6 зустрічей з киянами.

Минай – Динамо: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Однак, господарі розпочали активніше, і вже на 6-й хвилині Бойку довелося рятувати. Хахльов подачею з кутового знайшов Горіна на лінії воротарського, а той пробив по центру воріт. Динамівці відповіли власним стандартом. Гармаш намагався замкнути навіс від Циганкова, але Бандура впевнено зафіксував сферу.

Черговий тривожний дзвіночок біля воріт Бойка трапився на 10-й хвилині. Звичайнісіньке вкидання з ауту ледь не перетворилося у результативну передачу на Вишневського. Бойко знову виручив після удару в ближній. У схожій ситуації біля протилежних воріт Гармаш незграбно випустив м'яча за лицеву. Кияни невиразно провели стартовий відрізок, багато помилялися, мали серйозні проблеми з розіграшем м'яча у фінальній третині.

Воробчак двічі небезпечно пристрілювався з середньої дистанції. На 20-й форварду Миная забракло лічених сантиметрів, аби поцілити у дальній кут з правого краю штрафного. "Біло-сині" частіше контролювали м'яч, проте без особливої гостроти на чужій половині поля. Натомість майже кожен контрвипад закарпатців завершувався ударом.

Забарний не зумів переграти Бандуру з другого поверху. Стандарти стали ледь не основною зброєю киян до перерви. Щоправда, жодних дивідендів з 8-и виконаних кутових підопічні Луческу не отримали. Кабаєв з лінії карного запустив сферу кудись в місто. У Циганкова вийшло значно краще. Вінгер Динамо змусив Бандуру попрацювати, непогано виконавши штрафний метрів з 25-и. Отже, відпочивати команди пішли без голів.

Після перерви "біло-сині" заграли цікавіше. Вже у дебюті другого тайму Бандура потягнув удар Буяльського з лінії штрафного. Та після ефектного пострілу Циганкова з льоту голкіпер Миная був безсилим. Віктор ідеально впіймав сферу і пробив під ліву стійку. Кияни справедливо вийшли вперед, рідко випускаючи господарів з їхньої половини поля.

Відкривши рахунок, гості трохи заспокоїлись, а господарі розгубили увесь атакувальний запал з першої половини. Динамівці відверто грали по результату – спокійно розігрували сферу в центрі поля. Луческу випустив Бєсєдіна, Вівчаренка і Перріса, які нічим особливим не відзначилися. Минай вимагав пенальті на 85-й. Колесник отримав жовту за симуляцію у боротьбі з Поповим, хоча на повторі не все так однозначно.

Зрештою Динамо довело матч до перемоги і піднялося на 9 місце (6 очок). Минай посідає 11 сходинку з 4-ма пунктами в активі. Вже у середу кияни зіграють на виїзді з Ренном у Лізі Європи.