Шаран очертил приоритеты Александрии на сезон 2019/20 – тренер готов пожертвовать одним турниром

Главный тренер Александрии Владимир Шаран назвал основные направления, на которых будет бороться вместе со своими подопечными.

"В данной ситуации хотелось бы достичь зачетных баллов в Лиге Европы. Мы играем дома, два домашних поединка, должны быть максималистами. Но, лично для меня, приоритетными являются Лига Европы и чемпионат Украины.

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Конечно, Кубок Украины не является приоритетным для нас турниром, потому что мы понимаем, будет очень трудно достичь максимального успеха. Я имею в виду выиграть Кубок. И это проверка для молодых игроков, которые хотят и стремятся играть в основном составе. То, что мы увидим в среду", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, 30 октября Александрия встретится с Зарей в рамках 1/8 финала Кубка Украины, начало в 18:00.

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