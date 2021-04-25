Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес на следующей неделе отправится на обследование в Барселону.

Как известно, форвард Шахтера Жуниор Мораес травмировался перед матчем 23-го тура УПЛ против Александрии. Нападающий порвал крестообразные связки колена на тренировке.

Мораес получил травму и пропустит Евро-2020 – форвард Шахтера выбыл на полгода

Как сообщил ведущий программы "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов, Мораес получил травму после неудачного приземления, когда пробивал головой, замыкая подачу с углового. Отмечается, что борьбы за мяч не было.

В понедельник Жуниор полетит на обследование в Барселону. По предварительным прогнозам врачей, форвард пропустит около полугода. Это означает, что натурализованный бразилец точно не поможет сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, Мораес в текущем сезоне провел в составе Шахтера 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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