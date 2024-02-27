Главный редактор ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов поделился инсайдом относительно первого скандала в УПЛ в новом году.

“Полузащитник Александрии Иван Калюжный сыграл против Шахтера, хотя, похоже, еще не заявлен за александрийцев.

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На картинке – паспорт игрока (документ, которым пользуется арбитр матча). Первую часть сезона Калюжный провел в аренде в ЛНЗ, а этой зимой вернулся в Александрию. Появление на поле незаявленного игрока равно техническому поражению 0:3.

P.S. И тот замечательный матч, который Александрия провела с Шахтером, уйдет в 0 очков", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

К слову, по состоянию на 18:00 вторника, 27 февраля, Калюжный значится в составе Александрии в заявке УПЛ как "отзаявленный".

Напомним, в матче 18-го тура УПЛ Александрия расписала с Шахтером безголевую ничью, а Калюжный запомнился болельщикам верховым столкновением с Зубковым, который не смог продолжить игру и был заменен.

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