"Повідомляємо, що, на превеликий жаль, півзахисник Іван Калюжний не був заявлений за Олександрію у матчі з Шахтарем 26 лютого 2024 року. Перепрошуємо всіх уболівальників, команду та тренерський штаб. Ця прикра помилка сталася через людський фактор.

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Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 2021 року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесені гравця в заявку на гру в системі УПЛ в розділі "Рапорт арбітра" система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29.08.2023 року, що не дало змоги своєчасно відреагувати на цю ситуацію.

Спортивний директор усунутий від виконання своїх обов'язків. Справа передана до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту", – йдеться в офіційній заяві на офіційному сайті "містян".

Нагадаємо, у поєдинку 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0) всю гру за команду Ротаня провів півзахисник Іван Калюжний, який не був заявлений на матч. Як наслідок, "жовто-чорним" загрожує технічна поразка.

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