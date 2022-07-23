Александрия разгромила Металлург, мировая Черноморца и Оболони, поражение Руха в Польше: товарищеские матчи
Подготовка клубов УПЛ к новому сезону в разгаре. Свои матчи провели Александрия, Черноморец и Рух.
Контрольные поединки
Оболонь – Черноморец – 0:0
Александрия – МФК Металлург – 3:0
Голы: Калитвинцев, 39, Гринь, 45+1, Кобзарь, 79
Гурник – Рух – 4:2
Голы: Олковски, 18, Влодарчик, 42, Пачеко, 84, 86 – Таллес, 37 (пен.), Рунич, 83
Очередным спарринг-партнером Александрии был представитель Первой лиги – запорожский Металлург. Поединок завершился уверенной победой подопечных Юрия Гуры. Калитвинцев и Гринь сделали заявку на победу до перерыва, а закрепил успех Кобзарь во втором тайме.
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Рух проводит сборы в Польше, поэтому в соперниках был тамошний коллектив – Гурник. Коллективы из Львова и Забже на двоих забили шесть голов, но победу праздновали поляки – 4:2.
А вот Черноморец разошёлся безголевым миром с перволиговой Оболонью. Встреча проходила в Киеве на Оболонь-Арене.
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