Подготовка клубов УПЛ к новому сезону в разгаре. Свои матчи провели Александрия, Черноморец и Рух.

Контрольные поединки

Оболонь – Черноморец – 0:0

Александрия – МФК Металлург – 3:0

Голы : Калитвинцев, 39, Гринь, 45+1, Кобзарь, 79

Гурник – Рух – 4:2

Голы: Олковски, 18, Влодарчик, 42, Пачеко, 84, 86 – Таллес, 37 (пен.), Рунич, 83

Очередным спарринг-партнером Александрии был представитель Первой лиги – запорожский Металлург. Поединок завершился уверенной победой подопечных Юрия Гуры. Калитвинцев и Гринь сделали заявку на победу до перерыва, а закрепил успех Кобзарь во втором тайме.

Заря в матче с 5-ю голами победила лидера польской Экстраклясы

Рух проводит сборы в Польше, поэтому в соперниках был тамошний коллектив – Гурник. Коллективы из Львова и Забже на двоих забили шесть голов, но победу праздновали поляки – 4:2.

А вот Черноморец разошёлся безголевым миром с перволиговой Оболонью. Встреча проходила в Киеве на Оболонь-Арене.