Підготовка клубів УПЛ до нового сезону у розпалі. Свої матчі провели Олександрія, Чорноморець та Рух.

Контрольні поєдинки

Оболонь – Чорноморець – 0:0

Олександрія – МФК Металург – 3:0

Голи: Калітвінцев, 39, Гринь, 45+1, Кобзар, 79

Гурнік – Рух – 4:2

Голи: Олковскі, 18, Влодарчик, 42, Пачеко, 84, 86 – Таллес, 37 (пен.), Руніч, 83

Черговим спаринг-партнером Олександрії був представник Першої ліги – запорізький Металург. Поєдинок завершився впевненою перемогою підопічних Юрія Гури. Калітвінцев та Гринь зробили заявку на звитягу до перерви, а закріпив успіх Кобзар у другому таймі.

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Рух проводить збори у Польщі, тому у суперниках був тамтешній колектив – Гурнік. Команди зі Львова та Забже на двох забили шість м'ячів, але перемогу святкували поляки – 4:2.

А от Чорноморець розійшовся безгольовим миром із першоліговою Оболонню. Зустріч відбувалась у Києві на Оболонь-Арені.

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