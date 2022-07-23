Товарищеский матч

Висла Плоцк – Заря – 2:3

Голы: Коларь, 11 (пен), Левандовски, 55 – Назарина, 15, Чурко, 45, Нагнойный, 64

Заря проводила четвертый спарринг на сборах, соперником была Висла Плоцк. Луганчане пропустили первыми с пенальти, после чего к перерыву вышли вперед. Красивые комбинации результативно завершили Назарина и Чурко.

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Левандовски выровнял ситуацию на табло. Последнее слово было за Нагнойным. Оформить дубль мог Назарина, но не реализовал пенальти. Заря довольно уверенно превосходила действующего лидера Экстраклясы (6 очков после 2 туров), поэтому победа заслужена.