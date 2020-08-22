Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ

Мариуполь проводил в Александрии первый официальный матч под руководством нового тренера – Остапа Маркевича – да ещё и новую форму фиолетового цвета привёз на показ. Сразу со стартовым свистком азовцы начали обострять ситуацию на поле: уже на 2-й минуте Бондаренко пробивал с линии штрафной, а на 6-й Кулаков провёл удар в ближний угол после прорыва по правому флангу – в обоих случаях классно отработал Панькив. Хозяевам удалось огрызнуться на 11-й минуте выстрелом со штрафного в исполнении Гречишкина, но мяч полетел точно в руки Гальчуку.

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Постепенно александрийцы отвели игру от своих ворот, но в первой половине первого тайма единственным достижением подопечных Владимира Шарана были только три заработанных для соперника жёлтых карточки (Тищенко, Быкову и Кащуку). На 20-й и 22-й минутах Гречишкин бил с дистанции, а Банада замыкал подачу с углового, однако это было слишком неточно. На 27-й в штрафную врывался Мишенко, однако его выстрел метров с 12-ти заблокировал Сагуткин. Мариуполь мог наказать на 31-й и 32-й минутах: сначала Кащук ворвался на правый край штрафной, переиграл Панькива и пробил в ближний угол, попав в голову Бабогло, но затем голкипер александрийцев исправился, спасая при выходе Кулакова один на один.

Александрия на 36-й огрызнулась неточным замыканием углового в исполнении Банады, после чего в активности наступила некоторая пауза. Впрочем, подопечные Владимира Шарана не останавливалась, пытаясь раскачать оборону азовцев с флангов. Гости держались до 45-й минуты, но перед самым перерывом ошиблись: Лучкевич подал с правого фланга точно на Шастала, который продавил Сагуткина и расстрелял Гальчука с минимальной дистанции – 1:0!

Казалось, что Мариуполь пойдёт вперёд во втором тайме, однако Александрия закрыла все вопросы в первые минуты после возобновления игры. Так, на 47-й преимущество хозяев удвоил Гордиенко, который головой замкнул подачу Мышенка с углового, переправив мяч в дальний верхний угол – 2:0. На 49-й же прилетел третий гол: Лучкевич запустил на правый край штрафной Шастала, а Дмитрий, вытянув на себя защитников и Гальчука, сбросил мяч на угол вратарской – Ковалец оттуда выкатил поперечный пас под удар Мышенку в пустые ворота. 3:0. На 50-й довести счёт до неприличного прямым выстрелом со стандарта мог Гречишкин, однако сфера пролетела над дальней девяткой. Ещё через четыре минуты Шастал вышел один на один с Гальчуком, но не смог его перебросить, а ещё чуть позже выпрашивал пенальти в результате сомнительного падения – не выпросил.

После этого момента и примерно до второй половины 70-х минут на поле можно было увидеть только кучу фолов, замен и жёлтых карточек, однако футболом там и не пахло. Интереснее стало лишь в последние 15 минут – Безбородко на 77-й минуте едва не перебросил Гальчука, а Устименко на 80-й попал в перекладину. Наказание за расточительность прилетело на 83-й минуте, когда в результате прострела с левого фланга и серии рикошетов Пашаев с Гордиенко не смогли вынести мяч – Кулаков тут же сыграл на добивании, 3:1.

Впрочем, на большее азовцев не хватило, а уже в компенсированное время Безбородько получил шикарную передачу из глубины от Грицука, вышел один на один с Гальчуком и пробил в левый нижний угол – 4:1. Этот гол стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Александрии.

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