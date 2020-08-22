Олександрія розгромила Маріуполь у першому матчі Маркевича в УПЛ

Маріуполь проводив у Олександрії перший офіційний матч під керівництвом нового тренера – Остапа Маркевича – та ще й нову форму фіолетового кольору привіз на показ. Одразу зі стартовим свистком азовці почали загострювати ситуацію на полі: вже на 2-й хвилині Бондаренко пробивав з лінії штрафного, а на 6-й Кулаков провів удар у ближній кут після прориву правим флангом – в обох випадках класно відпрацював Паньків. Господарям вдалося огризнутися на 11-й хвилині пострілом зі штрафного у виконанні Гречишкіна, але м'яч полетів точно в руки Гальчуку.

Фомін підписав контракт з Металом

Поступово олександрійці відвели гру від власних воріт, але у першій половині першого тайму єдиним здобутком підопічних Володимира Шарана були тільки три зароблених для суперника жовтих картки (Тищенку, Бикову та Кащуку). На 20-й та 22-й хвилинах Гречишкін бив з дистанції, а Банада замикав подачу з кутового, однак це було занадто неточно. На 27-й у карний майданчик вривався Мишенко, але його постріл метрів з 12-ти заблокував Сагуткін. Маріуполь міг покарати на 31-й та 32-й хвилинах: спочатку Кащук увірвався на правий край штрафного, переграв Паньківа та пробив у ближній кут, влучивши у голову Бабогла, але потім голкіпер олександрійців виправився, врятувавши при виході Кулакова віч-на-віч.

Олександрія на 36-й огризнулася неточним замиканням кутового у виконанні Банади, після чого в активності наступила деяка пауза. Втім, підопічні Володимира Шарана не зупинялися, намагаючись розкачати оборону азовців з флангів. Гості трималися до 45-ї хвилини, але перед самою перервою помилилися: Лучкевич подав з правого флангу точно на Шастала, який протиснув Сагуткіна та розстріляв Гальчука з мінімальної дистанції – 1:0!

Здавалося, що Маріуполь піде уперед в другому таймі, однак Олександрія закрила усі питання в перші хвилини після поновлення гри. Так, на 47-й перевагу господарів подвоїв Гордієнко, який головою замкнув подачу Мишенка з кутового, переправивши м'яч у дальній верхній кут – 2:0. На 49-й же прилетів третій гол: Лучкевич запустив на правий край штрафного Шастала, а Дмитро, витягнувши на себе захисників та Гальчука, скинув м'яч на кут воротарського – Ковалець звідти викотив поперечний пас під удар Мишенку в порожні ворота. 3:0. На 50-й довести рахунок до непристойного прямим пострілом зі стандарту міг Гречишкін, однак сфера пролетіла над дальньою дев'яткою. Ще за чотири хвилини Шастал вийшов віч-на-віч з Гальчуком, але не зміг його перекинути, а ще трохи згодом випрошував пенальті – не випросив.

Після цього моменту і десь до другої половини 70-х хвилин на полі можна було побачити тільки купу фолів, замін та жовтих карток, однак футболом там і не пахло. Цікавіше стало лише в останні 15 хвилин – Безбородько на 77-й хвилині ледь не перекинув Гальчука, а Устименко на 80-й поцілив у поперечину. Покарання за марнотратство прилетіло на 83-й хвилині, коли внаслідок прострілу з лівого флангу та серії рикошетів Пашаєв з Гордієнком не змогли винести м'яч – Кулаков тут же зіграв на добиванні, 3:1.

Втім, на більшого азовців не вистачило, а вже у компенсований час Безбородько отримав шикарну передачу з глибини від Грицука, вийшов віч-на-віч з Гальчуком та пробив у лівий нижній кут – 4:1. Цей гол став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Олександрії.

Шахтар – Колос: неоднозначна звитяга фаворита і відбиті пенальті Волинця у "похмільному" матчі УПЛ