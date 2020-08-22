Фомин подписал контракт с Металлом

Металл перед дебютом во Второй лиге продолжает собирать звездных украинских ветеранов.

Авторитетный портал Transfermarkt сообщает, что нападающий Руслан Фомин подписал с новосозданным харьковским клубом контракт на один год.

Металл подписал юного таланта Динамо

Летом опытный форвард стал свободным агентом после завершения договора с Мариуполем. Фомин провел 17 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отметился 4 голами. Кроме Мариуполя, в карьере 34-летнего игрока были харьковский Арсенал, Шахтер, Металлист, Заря, Черноморец, Габала, Атырау и Аполлон.

Напомним, следующий сезон станет для Металла дебютным на профессиональном уровне. Команду будет тренировать легенда Шахтера и сборной Украины Александр Кучер.

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