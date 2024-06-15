Лучшим игроком Кривбасса сезона 2023/24 стал защитник Иван Дибанго, сообщает официальный сайт криворожан.

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22-летний камерунец набрал 55% голосов болельщиков и более чем в 6 раз опередил своих одноклубников.

Вторую строчку в опросе занял Денис Кузык (9%), третьим стал Олег Кожушко (6%). Далее следуют – Джихад Бизимана (6%), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник (все – по 5%). Остальные футболисты набрали менее 5% голосов болельщиков.

Напомним, в прошлом сезоне Дибанго провел за Кривбасс 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов. Его контракт с командой Юрия Вернидуба действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

К слову, игра камерунца настолько впечатлила экспертов, что они даже предлагали натурализовать Ивана и заиграть за сборную Украины.

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