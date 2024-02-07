Александрия надолго связала будущее одного из ключевых игроков состава.

"Желто-черные" на официальном сайте объявили о продлении контракта защитника Даниила Скорко до 31 мая 2027-го. Предыдущее соглашение было на 2 года короче.

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Скорко – воспитанник Динамо, однако шанса в первой команде киевлян не дождался. К Александрии присоединился свободным агентом летом 2022 года. Нынешний сезон стал для Скорко прорывным – 14 матчей, 3 гола. Он делит звание лучшего бомбардира Александрии с другим воспитанником Динамо – Артемом Шулянским.

Напомним, команда Руслана Ротаня ушла на зимний перерыв на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея 16 очков после 16 сыгранных матчей.

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