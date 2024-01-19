Бразильский форвард Кледсон Карвалью Де продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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25-летний нападающий принадлежит финскому Мариехамн и будет выступать за команду Руслана Ротаня на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2024 года и содержит опцию выкупа.

Напомним, Де – воспитанник бразильского клуба Агия из Марабы (представитель Серии С). В Европу перебрался в июле 2021 года, подписав с Мариехамн контракт до 31 декабря 2024 года. В текущем сезоне провел за финнов 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, ранее Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника Мэдисона Хулио и португальского защитника Мигеля Феррейру Кампуша.

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