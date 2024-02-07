Олександрія надовго пов'язала майбутнє одного з ключових гравців складу.

"Жовто-чорні" на офіційному сайті оголосили про продовження контракту захисника Данила Скорка до 31 травня 2027-го. Попередня угода була на 2 роки коротшою.

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Скорко – вихованець Динамо, однак шансу в першій команді киян не дочекався. До Олександрії приєднався вільним агентом влітку 2022 року. Нинішній сезон став для Скорка проривним – 14 матчів, 3 голи. Він ділить звання найкращого бомбардира Олександрії з іншим вихованцем Динамо – Артемом Шулянським.

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня пішла на зимову перерву на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи 16 очок після 16 зіграних матчів.

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