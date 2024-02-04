Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Александрия – Б-93 (Дания) – 2:1

Голы: Беляєв, 16, Ковалец, 27 – ?, 82

Заря – Арка (Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 31, Матар, 48 – Добротка, 71

Удаление: Кирюханцев, 51

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Александрия и Заря на воскресенье, 4 февраля, запланировали по два спарринга. Первым соперником подопечных Руслана Ротаня стал датский Б-93. "Горожане" еще до середины тайма оформили два гола – отличились Александр Беляев и Кирилл Ковалец, который с октября не играл из-за травмы. Украинцы могли забивать еще (стоит вспомнить хотя бы удар со штрафного, когда сфера попала в перекладину), но пропустили в свои ворота в конце встречи: быстрая контратака завершилась точным выстрелом с линии штрафной.

К слову, ранее Александрия одолела болгарский Левски (2:1) и косовский Дукаджини (1:0), разошлась миром с Пахтакором (1:1) и уступила польской Висле (0:2). Уже в 16:00 "горожане" сыграют с еще одним представителем Дании – Вайле.

* пресс-служба Александрии выложила трансляцию матча с 30-й минуты

Заря в меньшинстве одолела лидера Первой лиги Польши – Арку из Гдыни. Луганчане вышли вперед в середине тайма – нигерийскому новичку Ндуру удалось опередить защитников и замкнуть прострел от Герреро с левого фланга. Сразу после перерыва подопечные Юрия Коваля повторили комбинацию, только теперь с правого фланга – отличился Матар Ндийе, который находится на просмотре.

Через 3 минуты Кирюханцев пошел в жесткий подкат и увидел перед собой красную карточку. Полякам удалось сократить в середине тайма после навеса со стандарта – Добротка головой перебросил мяч через голкипера. Этот гол стал последним в матче. В 15:00 Заря проведет еще один спарринг – ее соперником станет Динамо Тбилиси.

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